Waze é atualizado com alertas de cruzamento de ferrovias

A plataforma de direção Waze, que pertence à Google, recebeu uma atualização recentemente e agora exibe avisos de trilho de trem nas estradas. A funcionalidade de segurança já está disponível globalmente para Android e iOS.

A Google trabalhou com organizações em diversos países, inclusive no Brasil, para implementar a nova função no aplicativo. Quando o motorista estiver se aproximando de um cruzamento de trem, o Waze mostrará um ícone de placa ferroviária e lançará um alerta para o usuário prosseguir com cuidado.

Waze utiliza um alerta em forma de placa ferroviária para avisar sobre cruzamentosFonte: The Verge

Antes de ser liberada ao redor do mundo, a função já estava disponível desde o começo do ano em locais como Canadá, Estados Unidos e Bélgica. Segundo Dani Simons, chefe de parcerias públicas do Waze, a implementação da tecnologia globalmente representa o comprometimento do aplicativo com a segurança dos usuários.

Medida de segurança

O recurso que exibe trilhos de trem no aplicativo pode ser desativado pelo usuário, mas sua presença no Waze é consequência de uma tragédia que poderia ter sido evitada pela tecnologia. Em 2015, um motorista de caminhão causou um acidente ferroviário nos Estados Unidos enquanto utilizava o Google Maps.

O caminhoneiro estava acompanhando as direções fornecidas pelo aplicativo e acabou entrando em um cruzamento ferroviário. O veículo ficou preso nos trilhos por cerca de 12 minutos e acabou sendo atingindo por um trem, que descarrilhou.

Desde então, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos está pressionando as empresas de tecnologia para que um aviso sobre ferrovias seja adicionado em aplicativos de mapas. Até o momento, porém, gigantes como Apple, Microsoft e a própria Google ainda estão negligenciando o pedido.