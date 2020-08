Waze vai permitir pagar gasolina via app

O Waze está testando uma ferramenta que pode agilizar a vida dos motoristas na hora de abastecer seus carros. Por meio de uma parceria com alguns postos de gasolina, será possível pagar pelo combustível usando aplicativos.

De acordo com o 9to5Google, ao se aproximar de postos participantes do programa de testes do Waze, o usuário receberá a opção de realizar o pagamento usando o aplicativo de cada empresa. Por enquanto, foram citadas as redes ExxonMobil e Shell.

O recurso já está em fase de testes há algum tempo, e o programa piloto foi bem sucedido. Isso significa que a novidade deve chegar em breve aos usuários do Waze no Android e iOS.



Fonte: Tecmundo