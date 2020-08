Web diz que comentarista soltou pum ao vivo na CNN Brasil

A CNN Brasil se tornou alvo de comentários na web por causa de um suposto pum durante o CNN 360º, comandado por Daniela Lima e Carol Nogueira. No momento do “barulho”, o comentarista Lourival Santana estava presente no telejornal e uma “ajeitada” do jornalista na cadeira deixou todos curiosos.

A atração repercutiu a notícia de que a Rússia foi o 1º país a registrar a vacina contra a covid-19 e que o tamanho do sucesso dos russos na corrida para uma vacina segura “pode representar revés aos EUA”. “Uma disputa geopolítica com os EUA”, definiu Lima.

“O presidente Donald Trump tem investido pesado nas pesquisas farmacêuticas e ele diz que tem esperança que pode conseguir as doses antes do que as outras ações. Lourival Santana já aparece aqui…”, continuou a âncora. Durante o discurso, o ruído de uma flatulência deixou os três visivelmente constrangidos.

Internautas entenderam que o responsável pelo pum barulhento foi o comentarista internacional. “Ele até da aquela ajeitada”, observou um internauta. “Pela cara do Lourival, a culpa foi dele”, apontou outro.

“Os microfones da CNN Brasil nunca falham”, brincou um terceiro. Mais um confirmou a suspeita dos internautas sobre o desconforto de Lourival na cadeira. “Aquela levantadinha discreta pra deixar fluir”, analisou.

Confira: