Wesley Safadão poderá pagar indenização milionária para o tio

Wesley Safadão está correndo o risco de perder milhões em um processo que Emanuel Hélio Eduardo de Oliveira, seu tio, abriu contra ele. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a ação foi iniciada na Justiça desde 2011 e pode chegar ao fim ainda este mês.

O processo, que corre na 34ª Vara Cível da comarca de Fortaleza, no Ceará, consta com a alegação de Emanuel, de que, a mãe do forrozeiro, Maria Valmira Silva De Oliveira, conhecida na internet como Dona Bill, descumpriu um acordo que tinha sido feito em 2003.

De acordo com o tio de Safadão, teria sido acordado que, os últimos sábados a cada dois meses, ele teria direito aos lucros dos shows da Garota Safada, banda por trás de Wesley. Isso ocorreria pois ele cedeu um ônibus de R$ 22 mil para os músicos do forrozeiro viajarem durante as turnês.

Dessa forma, Oliveira teria se tornado sócio da banda. Entre outras provas que o familiar do músico adicionou aos documentos do processo, está uma participação do artista no Domingão do Faustão.

Em maio de 2018, o artista participou do programa de Fausto Silva e foi questionado a razão do apelido “Safadão”. Como resposta, WS disse: “Por causa da Banda Garota Safada! Quando eu vim no seu programa, você me anunciou em 2010 como Banda Garota Safada. Então era isso, né? Então as pessoas perguntam… ah, mas você, todo artista faz isso, né? Depois faz carreira solo e abandona os primeiros sócios e tal. Minha mãe, meu tio… a banda é uma banda de família, então, assim, continua os mesmos sócios, a gente só inverteu o nome…”.

Em entrevista, Pedro Brandão Neto, advogado de Emanuel, revelou quanto seu cliente poderia ganhar com o processo: “Do mês do descumprimento do contrato para os dias de hoje são aproximadamente 70 (datas/show), ou seja, se a banda for tocar três vezes na mesma data todo o cachê será para o tio. A última contabilidade que o tio de Safadão me informou já estava em R$ 40 milhões”.

A mãe do cantor ainda tentou um acordo, mas Oliveira não aceitou: “A Dona Bill ofereceu R$ 500 mil, que equivale a aproximadamente 1% do contabilizado, um valor pouco significante para ela e Wesley. Eu, pessoalmente e como advogado do tio do artista, achei uma falta de respeito para com quem conseguiu colocar os dois (Bill e Wesley) no patamar de pessoas milionárias”.

De acordo com a publicação, a assessoria de Wesley Safadão foi procurada, mas afirmou que não irá falar sobre o assunto.