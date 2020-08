Wesley Safadão revela que está com Covid-19, desabafa e adia live e Faustão

Wesley Safadão utilizou as suas redes sociais, nesta sexta-feira (28), para revelar que testou positivo para a Covid-19. O forrozeiro explicou que contraiu a doença e está bem.

“Graças a Deus estou me sentindo super bem. Não vinha sentindo nada, estou assintomático”, declarou o artista, que foi pego de surpresa com o resultado, pois não estava sentindo sintomas típicos do novo coronavírus, como febre, dor de cabeça, dificuldade em respirar ou perda do paladar.

“Essa notícia me pegou, pegou todo mundo de surpresa, amanhã eu ia pro Faustão e fiz o teste. Fiz o teste seguindo todos os protocolos, o teste saiu agora há pouco e eu testei positivo pra Covid-19. Não vinha sentindo nada, estou assintomático”, acrescentou Safadão.

Em nota, divulgada na tarde de hoje pela equipe dele, foi informado que o cantor fará uma contraprova do exame em Fortaleza.

Wesley Safadão iria participar de programas, como o Domingão, da Globo, e faria um show transmitidos nas redes sociais no fim de semana. Porém, os eventos foram adiados.

“Vamos adiar a nossa live. Agora é só me cuidar, me proteger e proteger as pessoas que estão comigo”, declarou o famoso.