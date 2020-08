WhatsApp Beta ganha 138 novos emojis no Android

A versão beta do WhatsApp para Android tem adicionado uma série de novos recursos nas últimas semanas, como a possibilidade de programar mensagens para expirar em sete dias, a alternativa de silenciar notificações de grupos para sempre e o uso da mesma conta em vários aparelhos, entre outras. E na última sexta-feira (31), mais uma novidade surgiu no mensageiro.

Trata-se de novos emojis, que chegaram junto com a atualização para a versão 2.20.197.6 do app de mensagens, lançada hoje (02) por meio do Programa Beta da Google Play Store. São 138 novos emojis, de acordo com o WABetaInfo, adicionando muitas opções para tornar as conversas ainda mais divertidas.

Entre os novos emojis do WhatsApp Beta para Android, há muitos com temática relacionada à inclusão e acessibilidade, como os de pessoa com deficiência visual e cadeirantes (há uma versão com cadeira de rodas motorizada), além de opções com diferentes tonalidades de pele, representando várias etnias.

O novo pacote de emojis representa pessoas de diferentes etnias, além de adicionar várias profissões.Fonte: WABetaInfo/Reprodução

As profissões também ganharam várias alternativas de emojis nesta nova lista liberada pelo app pertencente ao Facebook. Médicos, chefs de cozinha, agricultores, juízes, astronautas, pintores, policiais, professores e músicos são algumas das novidades que ficaram à disposição dos usuários.

Como usar os novos emojis?

Os usuários da versão de testes do WhatsApp para Android já podem ter acesso a estes novos emojis. Basta atualizar o aplicativo para a versão mais recente (2.20.197.6), encontrada na Play Store.

Já para quem utiliza o beta para iOS ou a versão estável do mensageiro, será preciso esperar um pouco mais para utilizar os novos emoticons, pois ainda não há previsão de lançamento deste pacote para tais plataformas.