WhatsApp: novo aviso de privacidade é legítimo

Na semana passada, usuários do WhatsApp no Brasil começaram a receber um novo aviso de privacidade do aplicativo. O aviso é exibido quando o app é aberto, e é essencialmente legítimo. A medida tem relação com a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entraria em vigor este mês, mas foi adiada para maio de 2021, devido à pandemia de covid-19.

A LGPD foi criada com o objetivo de garantir mais segurança e transparência às informações pessoais dos cidadãos, coletadas por empresas públicas e privadas. Ela prevê mais autonomia a indivíduos comuns, dando-lhes direitos como consultar quais dados estão sendo coletados, como são armazenados, assim como optar por sua exclusão.

Novo aviso de privacidade do WhatsApp é exibido no próprio app.Fonte: Techtudo/Reprodução

Para entrar em conformidade com a nova legislação brasileira, o novo aviso de privacidade do WhatsApp oferece aos usuários brasileiros “o direito de acessar, corrigir, portar, eliminar seus dados, além de confirmar que tratamos seus dados”. Os usuários ainda podem consultar a LGPD e se opor à forma como seus dados estão sendo tratados pela companhia, caso julguem necessário.

Além disso, a empresa afirma que não armazena nenhuma mensagem trocada entre seus usuários. Elas são armazenadas somente em seus respectivos dispositivos, e são completamente inacessíveis à própria plataforma, assim como a terceiros.

Alguns dados são essenciais para o funcionamento do serviço

Com a finalidade de fornecer um serviço adequado e otimizado às necessidades de seus usuários, o WhatsApp anuncia que alguns dados básicos são coletados, como os relacionados à localização, registro, status, falhas e desempenho, além de informações sobre a plataforma onde o app foi instalado, incluindo o modelo do aparelho, sistema operacional, conexões de redes móveis, endereço de IP e número de telefone.

Sem esses dados, seria bem difícil para a companhia oferecer um serviço considerado tão útil em países como o Brasil.

Cuidado com golpes!

O novo aviso de privacidade do WhatsApp é exibido somente no próprio aplicativo, e também pode ser acessado por meio deste link. Para evitar golpes, não clique em links recebidos por mensagens.



Fonte: Tecmundo