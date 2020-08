WhatsApp poderá ser usado em até quatro aparelhos ao mesmo tempo

Há alguns meses, rumores indicam que o WhatsApp está trabalhando para lançar um recurso muito esperado: usar a mesma conta em diferentes dispositivos ao mesmo tempo. Agora, o site WABetaInfo indica que a novidade deve sincronizar o histórico entre Android e iPhone.

A novidade eliminaria a necessidade dos aparelhos estarem conectados numa mesma rede Wi-Fi para transmitir os dados do app entre si. Além disso, no formato atual, o smartphone só pode transmitir o conteúdo do WhatsApp para um dispositivo por vez.

Com a futura atualização, a ideia é criar um processo único de sincronização que enviará as mensagens trocadas para até quatro dispositivos em que o WhatsApp esteja logado.

Além disso, a ferramenta também pode chegar junto com um aplicativo do WhatsApp para iPad. A novidade permitiria usar o mensageiro no iPhone e no tablet simultaneamente. Atualmente, é possível usar o WhatsApp no iPad por meio de apps de terceiros que usam o mesmo sistema de retransmissão da versão web do serviço.

Todos os recursos citados ainda estão em desenvolvimento e não possuem data prevista de lançamento para o público final.



Fonte: Tecmundo