Whindersson Nunes cita música de Luisa Sonza de forma inesperada

Whindersson Nunes já mostrou que não tem papas na língua em suas publicações nas redes sociais e não se incomoda em falar sobre a sua ex-mulher, Luisa Sonza, após as fofocas envolvendo o cantor Vitão.

Prova disso é que, em uma publicação recente, um seguidor tentou debochar do comediante, citando um trecho da música entre ela e o cantor, acusado por muitos de ter sido o pivô da separação dos dois.

No comentário, a pessoa em questão disparou: “Fica de 3”. E Whindersson respondeu, na lata: “Passa aqui mais tarde”. Ele deixou claro que não se importa com as piadinhas e sempre entra na brincadeira.

Os fãs, imediatamente, elogiaram a atitude. “O deboche é sempre a melhor opção”, afirmou um internauta. “O povo fica enchendo o saco dele com isso, querem o que? Tem que fazer piada mesmo”, defendeu outro.

“Ta chato já ele fazendo piadinha com a música”, discordou uma pessoa. “Povo chamando Whindersson de chato, sendo que o povo que não deixa ele em paz. O que resta é fazer piada com isso ué”, rebateu uma fã.

“Debochar e fingir que não sente nada é o melhor remédio mesmo”, reagiu mais uma internauta. Mas outra retrucou, dizendo: “Quem tem milhões na conta bancária supera rápido, só pobre que sofre mesmo”.

Confira: