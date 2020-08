Whindersson Nunes faz posição ousada ao assistir filme adulto

Whindersson Nunes continua causando com as suas publicações no Instagram e surpreendeu a todos ao divulgar uma foto sua assistindo ao filme 365 Dias, que conta com uma temática adulta.

A produção conta com várias cenas de sexo e o ex-marido de Luisa Sonza mostrou aos seguidores que o assistiu de costas, puxando o próprio cabelo, enquanto simulava uma posição sexual.

Na legenda, o comediante mostrou que a intenção do post era apenas chamar a atenção de todos para a divulgação de sua próxima live no YouTube.

“Entrando no clima porque o dia que assisti 365 Dias sai sexta-feira lá no YouTube. Marque alguém que não pode perder. Ai pai, para“, escreveu.

E, nos comentários, ele arrancou piadas dos seguidores. “Se o varão puxa meu cabelo assim eu deixo ele sem r*la“, brincou o perfil Irmã Zuleide.

“Misericórdia. Tá amarrado e repreendido“, divertiu-se um internauta. “Se falar que gostou é sacanagem“, disse outro, referindo-se ao conteúdo do filme.

“Esse Whindersson que eu sentia falta“, apontou outro, referindo-se à alegria do comediante nas publicações. “Sabe ser e fazer“, reagiu o apresentador Geraldo Luís.

Confira: