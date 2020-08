Whindersson Nunes mostra o bumbum e é chamado de “corno” por famoso

Whindersson Nunes voltou a causar nas redes sociais ao lançar suas novas músicas, mas o que roubou a cena foi a foto que ele publicou em seu perfil no Instagram, que causou revolta até mesmo no meio artístico.

Ao se deparar com a publicação, o cantor MC Poze do Rodo não perdeu a oportunidade de fazer chacota com a situação e ainda o chamou de corno: “Por isso esse cara foi corno. Viada**m dessa vai pegar quem?”.

Whindersson, ao se expôr, deixou claro que essa era uma forma de aumentar o alcance do seu projeto. “Escute 3 novas músicas minhas no Spotify bb. BMe dá essa moral. Pedido de brother. Link na bio”, pediu.

Nos comentários, os fãs não pouparam brincadeiras. “Toma Vitão… escolheu a bunda errada. Parabéns Whind… to contigo e não abro”, disparou um, insinuando que Luisa, ex de Whindersson, está com Vitão.

“Coitado do fotógrafo que teve que ver você desvirando”, brincou Rafael Cunha. “Dei zoom na grande montanha!!! Branca né?”, perguntou Victor Sarro. “Whinderson, o que é limite perto de você?”, disse Gizelly Bicalho.

Vale lembrar que, em um post recente, o famoso fez um clique ao sair do banho e, ainda de toalha, e posou em frente ao espelho para a alegria dos fãs, mas acabou sendo comparado a Vitão.

Em meio aos inúmeros elogios e até comentários mais picantes, internautas destacaram a semelhança entre o youtuber e o cantor, que recentemente estrelou o clipe Flores com Sonza.

“Eu nunca ‘VI TÃO’ parecido com um outro cara aí”, disparou um internauta. “Copiando o Vitão”, acusou outra. “Vitão tá diferente”, avaliou uma terceira. “Em nome de Jesus, Whindersson, corta esse cabelo… Por favor!”, implorou mais uma.

Confira: