Whindersson Nunes posa em jatinho e manda indireta após crítica de famoso

Whindersson Nunes parece não ligar para as críticas que recebe. Aliás, pelo contrário, ele tenta fazer piada com as polêmicas. Neste sábado (29), por exemplo, ele mandou uma indireta para Mc Pozé em postagem.

O humorista decidiu postar foto em que aparece ao lado de um jatinho e escreveu: “Tô vuando altooooooo”. A frase é o nome de uma música do funkeiro, que fez um comentário polêmico sobre uma imagem do artista, nesta sexta-feira (28).

Na ocasião, Whindersson Nunes postou uma foto nu para divulgar seu novo trabalho. O MC, então, repostou a publicação e escreveu: “Por isso esse cara foi corno, viad*gem dessa, vai pegar quem”.

A intenção do cantor era colocar mais lenha nos boatos de uma suposta traição de Luisa Sonza com Vitão enquanto ela ainda era casada com o youtuber.

Depois da grande repercussão por causa da sua frase, Pozé decidiu apagar a postagem. Já o humorista, ao se expôr, deixou claro que essa era uma forma de aumentar o alcance do seu projeto.

“Escute 3 novas músicas minhas no Spotify bb. BMe dá essa moral. Pedido de brother. Link na bio”, pediu o influenciador.

Nos comentários, os fãs não pouparam brincadeiras. “Toma Vitão… escolheu a bunda errada. Parabéns Whind… to contigo e não abro”, disparou um, insinuando que Luisa, ex de Whindersson, está com Vitão.

“Coitado do fotógrafo que teve que ver você desvirando”, brincou Rafael Cunha. “Dei zoom na grande montanha!!! Branca né?”, perguntou Victor Sarro. “Whinderson, o que é limite perto de você?”, disse Gizelly Bicalho.