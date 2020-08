Whindersson Nunes surge após o banho e é comparado com affair de Luísa Sonza

Whindersson Nunes foi comparado com o suposto affair de Luísa Sonza, o cantor Vitão, após um post no Twitter na segunda-feira (24). O famoso fez um clique recém-saído do banho e, ainda de toalha, posou em frente ao espelho para a alegria dos fãs.

Em meio aos inúmeros elogios e até comentários mais picantes, internautas destacaram a semelhança entre o youtuber e o cantor, que recentemente estrelou o clipe Flores com Sonza. A web tem suspeitas de um possível romance entre a dupla desde o anúncio da parceria.

As comparações entre Whindersson e o suposto affair da ex-esposa vieram logo após a publicação. “Eu nunca ‘VI TÃO’ parecido com um outro cara aí”, disparou um internauta. “Copiando o Vitão”, acusou outra. “Vitão tá diferente”, avaliou uma terceira. “Em nome de Jesus, Whindersson, corta esse cabelo… Por favor!”, implorou mais uma.

Poucas semanas após o anúncio do divórcio, Luísa lançou o clipe que contou com cenas sensuais com Vitão. Paraa surpresa da amiga de Anitta, o roteiro do vídeo provocou uma campanha de dislikes entre os fãs de Whindersson Nunes.

No último final de semana, uma conversa entre o possível casal rendeu discussões. Luísa participou da última live de Vitão e nela chamou o colega de profissão de “mozão”. Ela conversava com um amigo quando o comentário veio à tona. “Você tá ao vivo ainda?”, questionou. “Tô”, disse a famosa. “Todo mundo com seus respectivos mozões”, afirmou o conhecido. “É isso, saudade do mozão”, confessou a loira.

Confira: