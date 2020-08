Whindersson Nunes surpreende ao prometer presente para Gisele Bündchen

Whindersson Nunes anteriormente “provocou” uma interação com Gisele Bündchen ao tentar um maior contato com a famosa na rede social. Depois da curta conversa bem-humorada, parece que os dois têm se aproximado mais.

No Instagram, o youtuber postou uma série de fotos nos Lençóis Maranhenses, parque nacional em Barreirinhas e exaltou a belíssima paisagem das dunas: “Você sabia que o arquiteto do universo começou pelo Maranhão?“. Só essa publicação ultrapassou 1 milhão de curtidas.

A supermodelo ficou encantada com o que viu e comentou: “Quero muito conhecer“. Whindersson aproveitou a oportunidade para prometer um presente para sua ídola: “Aproveitando aqui, a minha mãe costura máscaras. Tem umas com tiara, a coisa mais linda. Cara, se eu mandar uma para ti ela vai ficar doida. Deixa eu mandar, deixa, deixa, deixa“.

Gisele curtiu a proposta e logo bradou: “Claro que sim! Manda DM que te mando o endereço“. Tudo isso começou quando o piauiense, em seu canal do YouTube, “reclamou” da esposa de Tom Brady, antes de receber o sonhado “oi”: “The Rock é a melhor pessoa do mundo. Eu acho, e aí? ‘Ah, mas tem também a Gisele Bündchen, que fala oito línguas’. Mas nunca falou comigo, nunca me deu um ‘oi’”.

A propósito, as fotos fazem parte da gravação de um videoclipe de Luan — ex-vocalista do Um4K — em parceria com Whindersson Nunes. O cantor adiantou: “VEM AÍ PARAÍSO, com participação de uma das pessoas mais incríveis e geniais que eu conheço. Obrigado irmãozinho! Ansioso pra mostrar nossa música pra todo mundo“.

Confira: