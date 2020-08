Whindersson Nunes tira sarro do noivo de Gretchen e faz piada com Caio Castro

Todo mundo sabe que Whindersson Nunes costuma levar as coisas no bom humor e assim conquistou o seu milionário público. O humorista escolheu — indiretamente — Gretchen e Caio Castro como os alvos da vez.

Depois do fim do seu mais recente casamento, Gretchen assumiu um novo relacionamento com o saxofonista de sua banda, Esdras de Souza, e ainda foi pedida em noivado por ele. A eterna rainha do rebolado postou uma foto de rosto colado com o amado e declarou: “Ahhhh como nós amamos estar juntos. SEMPRE“.

Whindersson resolveu fazer piada da situação e comparou Esdras a um personagem de desenho animado chamado Gru: “Que massa, a Gretchen tá namorando com o Meu Malvado Favorito, sou muito fã dele“. O tweet arrancou risos de internautas e recebeu mais de 150 mil curtidas.

O youtuber, que está cada vez mais cuidando para manter seu corpo atlético, teve a companhia de Caio Castro em seus exercícios físicos. Já na noite de quinta-feira (30), ainda no Twitter, o piauiense brincou sobre a distância física do ator: “Deve ser muito triste pro Caio Castro estar diante de mim“.

Os dois estavam afastados devido às medidas de segurança para tentar deter a pandemia de Covid-19. Um seguidor resolveu entrar na onda e tirou sarro: “O homem mais lindo do Brasil e ao lado dele, Caio Castro“.

Confira:

Que massa a Gretchen tá namorando com o Meu Malvado Favorito sou mto fã dele https://t.co/Yu9eYLDQot — Whindersson 🏠 (@whindersson) July 30, 2020