Whindersson Nunes volta para o Youtube e fala de Luísa Sonza

Whindersson Nunes decidiu retornar com seus vídeos em canal no YouTube neste domingo (2). Na gravação, inclusive, ele aproveitou para fazer piada com um assunto que rendeu nos últimos meses: sua separação de Luísa Sonza.

Chamado de Dinheiro Traz Felicidade?, o vídeo de quase 15 minutos mostra o humorista no closet de sua casa falando um pouco sobre sua relação com o dinheiro e em como sua vida mudou depois que ficou rico.

Sobre o divórcio, ele falou: “Não consigo passar uma situação sem fazer piada primeira menina que fui conversar depois que fiquei solteiro ela disse ‘qualquer dia eu to na sua casa, quer que eu leve alguma coisa?’ Aí eu disse ‘só não me traga flores’. Quebrei o clima”.

O comentário é uma clara referência para a música de Luísa Sonza com Vitão, Flores, seu primeiro lançamento depois do divórcio com Whindersson Nunes e que foi alvo de diversas críticas online, além da tentativa de um boicote.

De roupão, o humorista ainda afirmou que os fãs têm ideias erradas sobre o que ele consegue fazer: “O povo diz ‘ah, se eu fosse o Whindersson eu pegava o jato, enchia de mulher e ia pras Maldivas’. Não dá! Primeiro de tudo que o meu avião nem bota lá, cai no oceano. Vai acabando a gasolina, não tem milhas náuticas”.