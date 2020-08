William Bonner dá lição de moral no JN e ganha o apoio da web

William Bonner recebeu aplausos da web nas últimas horas após o seu discurso durante o JN da última terça-feira (18). O telejornal repercutiu o caso da menina de 10 anos estuprada pelo tio e afirmou que, por proteção à criança, não revelaria o nome do acusado pela agressão.

Em sua fala, o apresentador citou o artigo 17 e o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. “O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que o direito ao respeito consiste, entre outros pontos, na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem e da identidade”, explicou.

Bonner continuou. “O artigo 18 acrescenta: ‘E dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo os a salvo de qualquer tratamento desumano, vexatório ou constrangedor’. O estatuto não fala sobre a identidade do agressor”, revelou.

O âncora, então, deixou o posicionamento do JN muito claro: “O Jornal Nacional não vai revelar a identidade do homem preso porque entende que isso naturalmente ligaria o acusado de estupro a sobrinha dele e, portanto, permitiria que a vítima fosse identificada”.

A web aprovou a postura da Globo sobre o caso. “Cada dia um show de jornalismo”, avaliou um internauta. “Me assusta o caminho que o nosso país está indo, ainda bem que temos alguns veículos de imprensa preocupados com a nossa situação atual…”, considerou mais um.

“Uau, que sensato! Gostei do posicionamento da emissora. Texto claríssimo e melhor, protegendo de fato a menina. Já basta as manifestações impensadas que fizeram para expor a criança”, declarou uma terceira. “Sensato e profissional”, acrescentou outro.

Confira: