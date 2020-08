William Bonner desabafa sobre ataques e mensagens de ódio que recebe

William Bonner fez uma rara participação em programa da Globo. Neste sábado (8), o apresentador do Jornal Nacional foi entrevistado pelo Altas Horas e falou sobre vários assuntos, como a paternidade.

Em conversa por videoconferência com Serginho Groisman, o jornalista disse que seus três filhos, frutos do casamento com Fátima Bernardes, são “pessoas do bem” e, por isso, os enchem de orgulho.

“São bênçãos na vida. São muito diferentes um do outro, mas eu tenho, e a mãe deles também tem essa convicção, de que eles são pessoas do bem. São cidadãos legais, desses que a gente quer que o país tenha”, destacou.

William Bonner ainda disse: “Eu diria para você que, nos dias em que nós vivemos, se conseguirmos que os nossos filhos sejam abertos para o contraditório, se eles tiverem a cabeça aberta para ouvir quem deles discorde, se eles tiverem essa tolerância para o diferente, já é uma vitória incrível. Não apenas nossa, mas para a humanidade, para o país e para a sociedade”.

Num outro momento, o jornalista lembrou que deixou as redes sociais após perceber que tudo virou um “campo de batalha”. “Quando eu cheguei [nas redes sociais], em 2008 ou 2009, aquilo era uma fonte de diversão, eu me divertia muito ali. Tem gente que fica intelectualizando o que eu fiz, diz que eu criei um personagem de ‘tiozão’. Eu não fiz nada disso”, iniciou ele.

“Eu estava lidando com jovens de 16, 17 anos, às vezes até menos. Eles achavam um barato o cara do Jornal Nacional fazendo graça. Mas agora a graça [das redes sociais] acabou. Aquilo é um campo de batalha agora”, destacou o famoso.

Em seguida, Bonner falou sobre as fake news. “O que acontece com as fake news é que elas têm interferido, por exemplo, em eleições, e isso é muito perigoso, e têm interferido também na saúde pública”, afirmou.

“Hoje eu estou sendo odiado, atacado por uma parcela da população que até pouco tempo me aplaudia, era entusiasta do meu trabalho. E algumas das pessoas que lá atrás jogavam ovos em mim agora estão dizendo que eu estou fazendo um bom trabalho”, sintetizou sobre o JN.