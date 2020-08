Willian acerta com o Arsenal com salário de R$ 700 mil por semana e vai deixar o Chelsea após sete anos

O meia-atacante Willian acertou um contrato por três anos com o Arsenal com salário ao redor de 100 mil libras (quase R$ 700 mil) por semana, fontes confirmaram à ESPN. O anúncio deve acontecer no final deste mês.

O jogador de 31 anos esteve em conversas por meses para um novo vínculo com o Chelsea, que não se mostrou disposto a ceder a todas as exigências do brasileiro (principalmente com relação ao tempo do acordo) apesar de o técnico Frank Lampard pedir sua permanência.

Fontes disseram à reportagem que o treinador, porém, não conseguiu persuadir a hierarquia do clube, e Mikel Arteta (técnico do Arsenal) apareceu no jogo para recrutar Willian, que vai encerrar assim sua passagem por Stamford Bridge após sete temporadas com dois títulos da Premier League e um da Liga Europa.

Na semana passada, o empresário do meia-atacante, Kia Joorabchian, revelou que cinco clubes tinham interesse em sua contratação, sendo dois ingleses – o outro era o Everton.

A vitória na final da Copa da Inglaterra justamente contra o Chelsea – na qual Willian não participou por uma lesão – significa que o Arsenal dará ao brasileiro a chance de disputar a Liga Europa na próxima temporada.

Arteta, por sinal, deve ter um mercado de transferências cheio para remodelar o elenco dos Gunners, e o zagueiro Gabriel, do Lille, é outro que está em sua mira. O brasileiro de 22 anos também quer se transferir ao Emirates Stadium apesar do interesse de Everton e Napoli. O jogador deve tomar uma decisão sobre seu futuro no final de semana.

As tentativas de o treinador espanhol melhorar o elenco do Arsenal acontecem após as críticas feitas ao clube por causa da demissão de 55 funcionários.

O chefe de futebol, Raúl Sanllehi, e o diretor geral, Vinai Venkatesham, soltaram um comunicado conjunto na última quarta-feira dizendo que a decisão foi necessária para que o Arsenal possa continuar investindo no plantel.