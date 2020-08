Willian irá deixar o Chelsea se não tiver desejo atendido

O Chelsea está correndo contra o tempo para evitar que Willian saia em uma transferência sem custos, ao passe que o meia-atacante continua mantendo o desejo de um contrato de três anos, fontes informaram à ESPN.

Era esperado que o jogador de 31 anos fosse anunciar se deixaria o clube na última semana, mas fontes disseram à ESPN que ele agora irá esperar até o jogo contra o Bayern de Munique pela Champions League, no sábado, antes de decidir seu futuro.

O técnico dos Blues, Frank Lampard, quer que Willian fique e vem pressionando o clube para conseguir um avanço nas negociações, que estão em um impasse há meses.

O brasileiro está feliz em Londres e quer assinar um novo acordo, mas o Chelsea só ofereceu até o momento uma extensão de dois anos. Fontes contaram à ESPN que o jogador está inflexível, não aceitará menos e irá em busca de um novo clube se o Chelsea não quiser atender suas demandas.

O Arsenal está monitorando a situação de perto e indicou que está pronto para discutir os termos, caso Willian opte por se transferir. O agente do atleta, Kia Joorabchian, alegou na última semana que o atleta tem cinco clubes interessados em contratá-lo, incluindo dois da Premier League.

Pensa-se que um deles seja os Gunners, com a experiência e o profissionalismo de Willian vistos como ativos importantes. A vitória do time sobre o Chelsea no último sábado pela final da Copa da Inglaterra – Willian foi desfalque por lesão no tendão de Aquiles – significa que irá disputar a Liga Europa na próxima temporada.

Há pelo menos dois outros clubes europeus interessados no meia-atacante, enquanto o Inter Miami, que pertence a David Beckham, também deseja contar com o jogador.