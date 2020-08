Windows 10: agora você fica sabendo o que mudou em cada atualização

A Microsoft será mais transparente a partir de agora sobre quais novidades foram implementadas nas atualizações de grande porte do Windows 10.

Segundo uma postagem no blog oficial do sistema operacional, a empresa quer acabar com a confusão atual, em que os usuários não sabem exatamente que mudanças ocorreram depois de uma grande atualização — e, como consequência, acham o processo inútil e demorado.

A partir da Build 20190, logo após a instalação, você recebe uma espécie de relatório em forma de janela pop-up com as principais adições e alterações da atualização e como elas podem ajudar na sua navegação. Isso vai acontecer por meio do programa Dicas.

A janela que surge na tela ajuda você a entender as mudanças no sistema operacional.Fonte: Microsoft

Nem todas as atualizações serão contempladas com esse recurso, mas a Microsoft vai apostar nesse mecanismo para divulgar algumas de suas adições à plataforma daqui em diante.

Por enquanto, essa função está disponível apenas para alguns usuários que fazem parte do programa de insiders e residem em determinadas regiões, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá.