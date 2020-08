Windows 10 vai ‘dedurar’ apps que estão devorando memória RAM

O Windows 10 pode receber em breve uma nova função que aponta, em tempo real, quais apps estão consumindo altas quantidades de memória RAM e outros recursos do PC. A novidade está em desenvolvimento e apareceu em testes públicos recentemente, segundo mostram imagens do Windows Latest.

A funcionalidade está disponível dentro das configurações de “Aplicativos e Recursos”, que atualmente pode ser utilizada para mover e desinstalar programas. A Microsoft pretende adicionar uma aba que mostra quais apps estão rodando no computador e quais softwares estão consumindo mais recursos.

Ainda em desenvolvimento, ferramenta do Windows avisa sobre apps que consomem muitos recursosFonte: Windows Latest

Assim como no Gerenciador de Tarefas, os aplicativos aparecem em uma lista exibindo uso de CPU, disco e memória. O diferencial da nova aba fica por conta de um sistema de sugestões, que indica quais apps estão passando da conta no uso de hardware do computador.

Forçar parada de apps no Windows 10

O aplicativo que está consumindo mais recursos aparece em destaque na nova interface com um botão de “forçar parada”. Assim, quando softwares como o Google Chrome estão utilizando uma alta quantia de memória RAM e isso pode atrapalhar a experiência no Windows 10, o usuário recebe a opção de finalizar o app imediatamente.

Além de destacar apps pesados na interface de “Aplicativos e Recursos”, o sistema também avisa sobre programas exigentes por meio de uma notificação na Área de Trabalho. Quando um software começa a consumir muita RAM, o gerenciador emite um alerta na Central de Ações do Windows 10.

O sistema possui uma central de monitoramento e envia notificações na Área de TrabalhoFonte: Windows Latest

Outra ferramenta que aparece no novo gerenciador é uma interface de monitoramento de desempenho. Assim, o usuário pode visualizar quando o app está utilizando mais hardware e ver quais ações podem estar gerando problemas de performance.

Enquanto as novidades podem fazer a diferença no uso do Windows 10, a Microsoft não revelou quando o painel de gerenciamento de apps será lançado. Por enquanto, a função está em testes e só apareceu para um número limitado de usuários.