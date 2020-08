Xbox One X terá modelos temáticos de Mulher-Maravilha 1984

A Microsoft anunciou o lançamento de edições especiais de Xbox One X com o tema de Mulher-Maravilha 1984, o novo filme da amazona. Disponíveis em três modelos personalizados. a iniciativa ainda envolverá a doação de parte do dinheiro arrecadado com as vendas e um sorteio exclusivo para fãs via Twitter.

Inspirado na Armadura Dourada da heroína da Liga da Justiça, o modelo é completamente feito à mão e incorporado com folhas de ouro de 24 quilates, além de possuir o logotipo da Mulher-Maravilha fabricado em uma impressora 3D. Segundo a Microsoft, o console será leiloado e todo o dinheiro obtido com a venda será doado para a organização CARE, instituição de solidariedade a favor do combate à violência contra a mulher.

Xbox One X Laço da Verdade

Com a marca do filme no topo do console, também impressa em 3D, a edição Laço da Verdade conta com uma réplica oficial da corda utilizada no longa e será sorteada entre os seguidores da página do Xbox. Para participar do sorteio, basta retuitar a postagem abaixo e aguardar o resultado da promoção.

Xbox One X Mulher-Leopardo

A antagonista do longa da DC também foi lembrada pela Microsoft. Bárbara Minerva, a Mulher-Leopardo, ganhará um modelo completamente inspirado em seu visual, com as icônicas cores, espinhos prateados e um parte de pele de leopardo para dar um charme especial.

A Microsoft não deu mais informações sobre as vendas dos consoles.

