Há tempos há rumores e indícios de que a Microsoft lançará um segundo console para a nova geração chamado de Xbox Series S. Agora, um controle vazado em lojas da internet confirmam que há um novo videogame que realmente se chama Xbox Series S, apesar de a empresa americana ainda não o ter revelado oficialmente.

No passado, o Xbox Series S era conhecido com o seu codinome Lockhart, uma versão mais simples, barata e menos potente do Xbox Series X para competir mais agressivamente no mercado. Segundo boatos, o console terá o mesmo processador e SSD de seu irmão mais poderoso, mas terá uma GPU mais modesta para rodar games em 1080p, mas com a mesma qualidade gráfica, taxa de quadros e recursos novos, como Ray Tracing. Confira as fotos do controle:

Xbox Series S é confirmado em controle branco vazado na internet Xbox Series S é confirmado em controle branco vazado na internet Xbox Series S é confirmado em controle branco vazado na internet

O fato mais importante das imagens vazadas do controle branco é o panfleto do acessório, que diz que ele tem compatibilidade tanto com o Xbox Series X quanto com o Xbox Series S. Se os rumores se provarem reais, o console de entrada terá 7,5 GB de RAM utilizáveis (em contrapartida aos 16 GB do Series X) e uma GPU de 4 teraflops, algo mais modesto que os 12 teraflops do Series X (e até que o Xbox One X, que tem 6 GB, mas tem uma arquitetura e chip gráficos muito mais datados que a nova geração).

Ainda não houve uma revelação oficial do Xbox Series S, mas ele provavelmente será revelado muito em breve (rumores dizem que ainda em agosto).

O Xbox One S é um console de jogos potente com desempenho satisfatório. Não deixa a desejar em nenhum quesito. Esse kit do console já vem com controle e Game Pass para você começar a se divertir na hora.

Xbox Series S é confirmado em controle branco vazado na internet via Voxel