Ainda hoje a Microsoft confirmou que o Xbox Series X chegará em novembro, mas sem data exata no momento. Contudo, um vazamento pode ter estragado a surpresa e revelado a data de lançamento do console: dia 6 de novembro de 2020. A informação veio de uma caixa do novo controle do videogame, que tem um aviso para “não vender ou exibir antes de 6 de novembro de 2020”.

Quem conseguiu a informaçõa foi o jornalista Tom Warren do The Verge, que já conseguiu diversos furos jornalísticos nos últimos tempos. Em resumo, se trata da embalagem dos controles que vazaram nesta semana e contém um aviso para que ninguém mostre o acessório antes do tempo. Confira:

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L — Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020

Caso seja real, apesar de ter boas intenções, o aviso pode ter mais atrapalhado do que ajudado, pois colocar uma data exata na caixa só entregou a possível data de lançamento do Xbox Series X. Afinal, não faz sentido que os controles só possam ser exibidos antes ou depois do console chegar às prateleiras e, possivelmente, seja a data correta da estreia do videogame.

Outro fato interessante é que o aviso na embalagem traz também o idioma português brasileiro (PT-BR), um possível indício de que o console deve estrear no Brasil junto com a data mundial. No passado, Bruno Motta, gerente de marketing e líder das operações da marca Xbox no Brasil, havia dito ao Voxel que a Microsoft Brasil tem planos de lançar o aparelho no Dia Um Mundial.

Por enquanto, o Xbox Series X não tem dia oficial de lançamento, mas chega em novembro de 2020. Será que o dia 6 de novembro é a data real? Vale relembrar que o Xbox One X foi lançado no dia 7 de novembro de 2017, apimentando ainda mais os boatos.

Xbox Series X chega no dia 6 de novembro de acordo com vazamento via Voxel







Fonte: Tecmundo