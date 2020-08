Xbox terá aba ‘Atividade’ com resumo dos principais recursos

Os testadores do Xbox Live terão dois novos recursos para experimentar nos próximos meses: uma nova aba chamada “Atividade de Jogos” e a nova loja de títulos da plataforma. O Xbox Live conta com um Programa Insider, nos mesmos moldes do Windows 10, onde os testadores têm acesso antecipado a alguns recursos, e os testam, antes que sejam lançados para o público em geral.

A aba “Atividade de jogos” vai substituir a antiga aba “Conquistas”. A partir de agora, as conquistas do usuário, relacionadas a cada jogo, vão ficar nesta mesma aba de atividades, e com a possibilidade de serem desabilitadas, caso o usuário não queira visualizá-las.

Nova aba “Atividades de Jogos” do Xbox Live.Fonte: Microsoft

Além disso, a nova aba ainda vai mostrar se seus amigos estão jogando um novo game, eventos de um jogo específico, atualizações de desenvolvedores e publicações do tipo “procurando por um grupo”, que vai permitir usuários interessados em um mesmo game se encontrarem mais facilmente.

Nova Xbox Store

Há alguns dias, a Microsoft havia divulgado que o Xbox Live terá uma nova loja de jogos, e ela será liberada inicialmente para testadores selecionados dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Alemanha. Até o fim do ano, é esperado que a nova loja esteja sendo utilizada por todos os clientes do Xbox Live. A loja renovada promete oferecer uma interface mais responsiva e mais prática.

Nova loja de games do Xbox Live.Fonte: Microsoft

Outro recurso liberado somente para testadores selecionados é o “Acontecendo agora”, que vai indicar os contatos que estão jogando jogos que permitem a entrada de outros jogadores. Em paralelo, a funcionalidade “Pedir para participar” também será testada, para que você possa se juntos aos seus amigos, em um mesmo jogo, enquanto a partida está em andamento.