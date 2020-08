Xiaomi lança Mi 10 Ultra com 4 câmeras e zoom de 120x

A Xiaomi acaba de apresentar um novo smartphone top de linha, o Mi 10 Ultra. O dispositivo é uma versão especial do atual Mi 10 Pro para comemorar aniversário de dez anos da fabricante chinesa.

O Mi 10 Ultra tem como destaque principal seu conjunto de câmeras traseiro, com quatro sensores de imagem. O sensor principal tem 48 MP e chega acompanhado de um ultra-wide de 20 MP com 128 graus, um sensor de profundidade para modo retrato de 12 MP, e uma lente periscópica que permite zoom de até 120 vezes. A câmera frontal tem 20 MP.

Conjunto traseiro de câmeras pretende gerar fotos mais interessantes que as de concorrentes como o Galaxy S20

Outro recurso impressionante do Mi 10 Ultra é o carregamento de até 120 Watts quando conectado a tomada com fio. A Xiaomi diz que, com isso, o aparelho vai de zero a 100% de carga em 23 minutos. Além disso, o aparelho também terá suporte a 50 W no carregamento sem fio.

Entre as principais especificações, temos o chipset Snapdragon 865+ da Qualcomm e uma tela de 6,67 polegadas AMOLED em resolução Full HD. A taxa de atualização máxima do display chega em 120 Hz, o que garante uma experiência bastante fluida para o usuário. A bateria do dispositivo conta com nada menos que 4.500 mAh, o que deve garantir grande autonomia para o dispositivo.

No que toca ao software, a Xiaomi vai embarcar a MIUI 12 no Mi 10 Ultra, baseada no Android 10 da Google.

Celular já está em pré-venda na China

O preço do aparelho varia de acordo com as configurações de memória:

8GB/128GB: 5.299 yuans (cerca de R$ 4.155,50)

8GB/256GB: 5.599 yuans (cerca de R$ 4.398)

12GB/256GB: 5.999 yuans (cerca de R$ 4.712,20)

16GB/512GB: 6.999 yuans (cerca de R$ 5.497,70)

A disponibilidade internacional não foi revelada, mas é esperdo que a Xiaomi realize um evento separado para o anúncio em breve.