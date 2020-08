Xiaomi lança PC Gamer Ningmei com AMD Ryzen 5 2600 e RX 590

A Xiaomi apresentou recentemente o Ningmei Soul GI6, computador gamer que é a mais nova aposta da companhia além do mercado de celulares. O dispositivo traz foco no custo-benefício e possui hardware feito pela AMD.

O produto foi apresentado pela companhia em três edições, todas com o mesmo visual e com foco nos e-sports. Os modelos contam com processador AMD Ryzen 5 2600, além de SSD para armazenamento.

O PC Gamer da Xiaomi possui lateral transparenteFonte: Xiaomi Youpin

O visual do computador também chama a atenção. O PC Gamer da Xiaomi possui lateral transparente e a parte da frente possui detalhes translúcidos para exibir as ventoinhas com LEDs RGB.

Três combinações de hardware

As diferenças entre as versões do PC ficam por conta da placa de vídeo e quantidade de memória. O computador mais barato da linha Ningmei é a edição Share, que traz 8 GB de memória RAM, placa de vídeo AMD RX 550 de 4 GB e SSD de 180 GB. Segundo a empresa, o uso da tecnologia de armazenamento garante o Windows 10 iniciando em apenas 9 segundos.

Todos os PCs da linha contam com SSDFonte: Xiaomi YouPin

O computador intermediário da linha é o Ningmei Soul GI6 Fun. O modelo possui placa de vídeo RX 590 de 8 GB, que trabalha com 8 GB de RAM e um SSD de 256 GB. Segundo a empresa, o combo consegue entregar jogos como PlayerUnknown’s Battlegrounds em até 110 frames por segundo.

Para quem busca mais desempenho, o produto top de linha da série Xiaomi Ningmei é o PC Gamer Enjoy. O computador vem com a mesma RX 590 presente no modelo anterior, mas traz 16 GB de memória RAM e um SSD com 512 GB para armazenamento.

Preço e disponibilidade

A Xiaomi lançou a linha de computadores Ningmei na China por meio da loja Youpin, sem previsão para trazer os produtos para outros mercados. O PC de entrada sai por 1.799 yuan, cerca de R$ 1.420 em conversão direta para a nossa moeda.

O modelo intermediário Ningmei Soul GI6 Fun está sendo vendido por 2.599 yuan, aproximadamente R$ 2.055. Já a edição Enjoy pode ser adquirida na China por 2.999 yuan, cerca de R$ 2.380.