Xiaomi lança TV transparente de US$ 7.200

Para comemorar seu décimo aniversário, a Xiaomi anunciou um produto com tecnologia audaciosa: uma TV com tela transparente. A Mi TV LUX OLED Transparent Edition possui um painel TOLED (transparent OLED) e se trata de um equipamento de luxo (até no nome).

Para tornar a Mi TV LUX OLED Transparent Edition possível, além do painel TOLED, que usa componentes transparentes e dispensa a luz de fundo para a geração de imagens (cada diodo emite sua própria luz), a companhia acomodou todos os outros componentes em uma base que fica logo abaixo da tela. As TVs de painel OLED comuns usam uma camada catódica reflexiva, que nos impede de ver através da tela, mesmo se removêssemos os outros componentes do fundo.

Painel TOLED parece uma espécie de vidro um pouco mais escuro.Fonte: Xiaomi

O resultado é uma TV com tela transparente, um pouco mais escura que um vidro comum. O modelo de lançamento tem 55”, taxa de atualização de 120 Hz, tempo de resposta de 1 ms, taxa de contraste de 150.000:1 e perfil de cores DCI-P3 de 93%. Em suma, a nova TV da Xiaomi traz tecnologia de ponta até quando a comparamos com os modelos de TVs mais avançados do mundo.

Os vídeos de demonstração puderam mostrar que a TV consegue exibir imagens que parecem flutuar no ambiente, como se interagissem com ele. Dessa forma, as figuras ocupam apenas o espaço na tela onde elas precisam estar, deixando o resto do fundo transparente.

Será útil?

Eis uma pergunta que só o tempo deverá responder. No ano passado, a LG já tinha feito uma demonstração de TV com tela transparente, mas era um protótipo.

O produto da Xiaomi já está sendo lançado no mercado, e não temos a mínima ideia se essa tecnologia terá fácil adesão ou cairá no esquecimento, como as TVs 3D.

Preço e disponibilidade

A Mi TV LUX OLED Transparent Edition poderá ser encomendada somente na China, a partir do dia 16 de agosto, pelo equivalente e US$ 7.200.