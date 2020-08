Xiaomi Mi 10 Ultra e K30 Ultra não serão vendidos fora da China

Na terça-feira (11) a Xiaomi anunciou, durante evento comemorativo de 10 anos da marca, o potente smartphone Mi 10 Ultra. Além dele, também foi anunciado o Redmi K30 Ultra por um preço mais acessível. Um representante da companhia, porém, confirmou ao site GSMArena que ambos “são exclusivos da China e é improvável que se tornem globais”.

O novo Mi 10 Ultra é um smartphone que não poupa esforços para chamar atenção. Sua tela tem taxa de atualização de 120Hz, sua câmera tem zoom de 120Hz e sua bateria tem carregamento ultrarrápido de 120 watts. Em comparação com o Mi 10 Pro, disponível globalmente, o novo modelo representa um avanço para usuários hardcore.

Xiaomi Mi 10 Ultra.Fonte: Xiaomi/Divulgação

Já o Redmi K30 Ultra possui tela AMOLED com taxa de atualização de 120Hz e, diferente do K30 Pro com Snapdragon 865, traz o chipset Mediatek Dimensity 1000+. Este modelo, entretanto, poderia ser lançado pela submarca Poco, embora a Xiaomi também tenha descartado a ideia.

Desta forma, os novos smartphones serão localizados para o mercado e público chineses. Há a possibilidade de funcionarem normalmente em outros países, mas sem deixar as adaptações do país local de lado.

Smartphones potentes

O novo Mi 10 Ultra foi anunciado por até 6.999 yuans, cerca de R$ 4.479, com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Ele traz ainda carregamento sem fio de 50W e câmeras de 48 MP, 20 MP (ultra-wide com 128 graus), 12 MP (profundidade) e a lente periscópica para zoom. Na frontal, o sensor é de 20 MP.

Já o Redmi K30 Ultra pode chegar em até 2.699 yuan, cerca de R$ 2.100. Ele traz carregamento rápido de 33W, tela com 6,67 polegadas de tamanho sem entalhe e câmeras de 64 MP, 13 MP (ultrawide), 5 MP (telefoto e macro, AF) e 2 MP (profundidade). A câmera frontal é retrátil e possui 20 MP.

Os dois dispositivos chegam para o mercado com suporte ao 5G, MIUI 12 e os mesmos 4.500 mAh de bateria.