Xiaomi Mi 10 Ultra terá traseira transparente, confirma CEO da marca

A Xiaomi realizará um evento no dia 11 de agosto para apresentar diversos dispositivos, mas o grande destaque será o Mi 10 Ultra. Antes chamado de Mi 10 Pro+, o dispositivo comemorativo será lançado em versões com traseira de cerâmica e transparente, segundo informações vindas do comandante da empresa, Lei Jun.

Em uma publicação feita na rede social Weibo, o executivo revelou mais detalhes sobre o smartphone. De acordo com o CEO da Xiaomi, o aparelho estará disponível na China como Mi 10 Extreme Commemorative Edition, mas será lançado globalmente com o nome Mi 10 Ultra, que é uma marca mais curta.

Evento da Xiaomi ocorrerá em 11 de agostoFonte: Digital Chat Station

Anteriormente, comandante da Xiaomi também confirmou outras especificações do aparelho, que celebra os 10 anos da empresa. Segundo Lei Jun, o produto contará com bateria de 4.500 mAh e deve surpreender nas tecnologias de carregamento rápido.

Até 16 GB de RAM

De acordo com vazamentos, o celular será vendido com traseira de cerâmica em duas versões, com 8 e 12 GB de RAM, trazendo armazenamento de 256 GB. Já a edição transparente deve chegar em modelos de 12/256 GB e uma potente variante com 16/512 GB.

Suposto visual do Mi 10 UltraFonte: GSM Arena

O novo smartphone da Xiaomi também apareceu em uma imagem vazada recentemente, que pode ser vista acima. Segundo o GSM Arena, uma fabricante de capas chinesa deixou escapar renderizações mostrando o visual do Mi 10 Ultra.

O celular especial da fabricante chinesa aparece com tela de bordas finas e quatro câmeras na traseira. Segundo as especulações, o aparelho pode trazer um sensor com lente periscópio e zoom de até 120x.

A imagem vazada aponta que o Mi 10 Ultra contará com processador Snapdragon 865, chip com 5G da Qualcomm, tela HDR, alto-falante estéreo duplo e uma “nova geração” de leitor de digitais. O preço do aparelho, porém, só deve ser revelado no dia 11 de agosto.