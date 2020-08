Xiaomi POCO com tela de 120 Hz pode ser lançado ainda este mês

A POCO, uma das principais submarcas da Xiaomi, pode lançar um novo smartphone ainda este mês. A companhia deu pistas no Twitter de que trará ao mercado um celular com tela de alta frequência, que pode ter display AMOLED de 120 Hz.

As informações apareceram no Twitter oficial da empresa. O perfil da companhia fez uma brincadeira com um dos porta-vozes da equipe para simular um vazamento. O funcionário publicou uma imagem dizendo que a POCO ama telas de alta frequência e que mais novidades chegam em breve, o que foi compartilhado pela companhia.

Naughty #POCOLeaksKing… Can you please just be quiet forever…?????? https://t.co/EvX8hJbadK — POCO (@POCOGlobal) August 20, 2020

Porém, antes dessa interação, o porta-voz da empresa revelou mais informações do que deveria sobre o dispositivo. Segundo o perfil de vazamentos Abhishek Yadav, o funcionário da POCO publicou anteriormente que o celular chegaria com tela de 120 Hz e tela AMOLED.

Além disso, Yadav disse que obteve informações extras sobre a disponibilidade do smartphone. De acordo com o responsável pelo vazamento, a POCO pretende trazer o dispositivo para o mercado ainda em agosto, possivelmente com lançamento global.

[ Exclusive ] New Poco Device Launching This Month i.e. August 2020.

With 120Hz Refresh Rate & Amoled Display. ?? https://t.co/jL1IdCCcgF — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 20, 2020

Até o momento, porém, a fabricante não trouxe atualizações sobre o assunto. As demais especificações do aparelho não foram confirmadas, mas o GSM Arena aponta que o novo celular da marca deve ser um intermediário com processador Qualcomm Snapdragon 765G, carregamento rápido de 33W e câmera principal de 64 MP.

O celular mais recente da submarca da Xiaomi é o POCO F2 Pro, modelo top de linha que traz o Snapdragon 865 e visa ser um dos dispositivos mais baratos com o processador da Qualcomm.