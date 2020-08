Xiaomi pode lançar Mi 10 Pro+ em evento no dia 11 de agosto

A Xiaomi pode ter revelado a data de apresentação do Mi 10 Pro+, próximo celular top de linha da empresa. A fabricante marcou um evento para o dia 11 de agosto, que trará uma celebração dos 10 anos da companhia e pode ser palco de lançamento de novos produtos.

A fabricante revelou o evento com uma imagem promocional publicada nas redes sociais chinesas da companhia. O material traz o CEO Lei Jun utilizando uma bicicleta e questiona sobre o futuro da empresa.

Is this almost an official announcement? Several new phones and new products including the Mi 10 Series Super Cup are scheduled to be released on August 11 [??] — Digital Chat Station (@StationChat) August 3, 2020

Enquanto a Xiaomi não revelou quais novidades podem aparecer no evento, o perfil Digital Chat Station, famoso vazar detalhes sobre a indústria no Weibo, disse que podemos esperar grandes anúncios na ocasião. Segundo a fonte, a companhia pretende revelar “diversos smartphones e produtos” na data.

Mi 10 Pro+ e Redmi K30 Ultra

Segundo as especulações, o destaque do evento será o Mi 10 Pro+. O celular possivelmente chegará com o processador Snapdragon 865 Plus 5G e promete se destacar nas tecnologias de carregamento, incluindo suporte para Fast Charge de 120W. O CEO da Xiaomi já confirmou que o produto terá bateria de 4.500 mAh e câmera com zoom de 30x.

Xiaomi Mi 10 ProFonte: Pocket Lint

Outro dispositivo que supostamente pode aparecer no evento é o Redmi K30 Ultra. Especula-se que o modelo será lançado com chip MediaTek Dimensity 1000 e tela de 144 Hz, além de câmeras traseiras com sensores de 64 MP e 108 MP.

Considerando a presença de uma bicicleta no teaser do evento, a tendência é que a empresa também mostre novos dispositivos para casa conectada em 11 de agosto. Um dos produtos que deve chegar para o mercado de vestíveis é o Mi Active Noise Cancelling, novo fone de ouvido sem fio da Xiaomi que trará cancelamento de ruído e resistência contra água e poeira.