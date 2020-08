Xuxa convida Sasha para ilustrar livro em homenagem a Dona Alda

Sasha Meneghel será uma das ajudantes de Xuxa no projeto de lançamento de vários livros, com diversos temas, em 2021. Um deles falará sobre o veganismo, outro contará a história de uma menina que tem duas mães e o terceiro terá como tema central Dona Alda, mãe da apresentadora.

Vovó Passarinho estará entre as principais produções da loira e Sasha será a designer do projeto. Dona Alda morreu no ano passado, aos 81 anos, de Alzheimer e outras complicações de saúde. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin, do UOL.

O livro foi pensando após o ator Junno Andrade, companheiro de Xuxa, ter percebido as primeiras mudanças em Alda quando a doença foi diagnosticada. “Frágil que parecia até um passarinho“, contou fontes do jornalista.

No ano passado, dia do aniversário da mãe, a contratada da Record deixou o público emocionado com um desabafo sobre a perda. “Hoje é seu aniversário e sei que você está melhor aí do que aqui, mas preciso deixar registrado que você me faz falta como amiga, irmã, família, mãe, anjo da guarda, meu passarinho… Me desculpa por ter desejado tanto que você ficasse do meu lado sem poder se mexer, falar, se expressar…“, declarou.

“Me desculpa por ter sido tão egoísta e pedido para todos orarem, rezarem para você não sair do meu lado nunca… Hoje eu sei que você merecia estar em um lugar melhor, mas eu te amo tanto que não conseguia me ver sem você. Te amo com todas as minhas forças. Sei que você está feliz… E eu? Com saudades do teu cheiro…“, emocionou.