Xuxa Meneghel apoia Thammy Miranda e diz que Silas Malafaia deveria ser preso

Em defesa de Thammy Miranda, Xuxa Meneghel não poupou críticas contra o pastor Silas Malafaia. Tudo começou quando o religioso atacou o filho de Gretchen em uma rede social. Revoltada, a apresentadora disse que “quem usa o nome de Deus” para destilar o preconceito “deveria ser preso ou pagar uma multa absurda“.

O desabafo da contratada da Record veio à tona por meio de um comentário de uma publicação feita pelo jornalista Leo Dias, que repercutiu o ataque de Malafaia contra Thammy. “Ai, como pode o ser humano usar o nome de Deus para destilar, ódio, preconceito, discriminação?”, questionou.

Xuxa disse que pessoas como o pastor “dão força e poder para o cara lá de baixo”: “Ainda falam que se não for ‘homem’ ou ‘mulher’ é coisa do diabo, como dão força e poder para o cara lá de baixo. Deus criou tudo e todos, se tem algo que foi criado pelo ‘homem’ foi o preconceito. Isso sim é coisa do mal, do diabo”.

Para a famosa, “esse povo preconceituoso não conhece a palavra de Deus que é amor”, e completou: “A única linguagem que Deus entende e aceita é do amor”. “Espero que o Thammy e muitos outros que sofrem esse preconceito vestido de fé receba um abraço e um colo gostoso de Deus, acalmem o coração que deve estar doído de tanto ódio”, disse.

“Esse pastor e outros que usam o nome de Deus deveriam ser presos ou pagar uma multa absurda pois, como são gananciosos, iriam pensar duas vezes antes de sair derramando seu ódio em nome de Deus”, disparou.

Confira: