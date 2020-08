Xuxa Meneghel causa em comentário e fãs apontam indireta à Mara Maravilha

Xuxa Meneghel adentrou a carreira artística em 1979, marcando seu nome na história com o público infantil e depois, suavemente, migrando para a parcela adulta dos telespectadores. Mara Maravilha fez sucesso em épocas semelhantes e foi citada, indiretamente, pela eterna “rainha dos baixinhos”.

Tudo começou quando a apresentadora aproveitou a onda nostálgica que toma conta das redes sociais em toda quinta-feira: “TBT do ensaio em Nova York, que fez parte do Book da Ford Models, nos anos 80! No livro ‘Memórias’ da Globo tem mais fotos inéditas desse e de outros ensaios”.

A atriz Fabiana Karla exaltou a loira em comentário sucinto: “Foto maraaaa”. Xuxa respondeu com um trocadilho e já se antecipou, vendo possíveis polêmicas: “Maraaaaa não, Xuxaaaaaaa! Brincadeira, hein povo?!”. Por conta da mensagem, seguidores logo interpretaram como uma indireta a Mara Maravilha, enquanto outros divertiram-se com o que leram.

“Pronto, já já está nos sites de fofoca”, escreveu um fã da mãe de Sasha Meneghel. “Além de maravilhosa tem bom humor”, completou outro. Um terceiro internauta criticou duramente: “Desfilando veneno, né fia? A Mara sempre teve carinho por você, fala bem de você em todo programa que ela vai. Mas, cada um dá o que tem não é mesmo? Por isso eu sempre preferi a Mara. Podem falar o que quiser dela, mas além de talentosa ela é verdadeira”.

Anteriormente, numa entrevista a ex-paquita Andreia Sorvetão, Mara Maravilha defendeu a própria carreira: “Nunca imitei a Xuxa. Comecei dez anos antes. Quando estourou o Xou da Xuxa, fui lançar uma música no programa Vamos Nessa. O Silvio Santos já me conhecia do Clube do Mickey. Uma das primeiras coisas que ele falou pra mim, é que era meu fã”.

E na sequência, a baiana descreveu sua relação com Xuxa Meneghel: “Não sou íntima da Xuxa, não vou mentir. Ela não liga para mim e eu também não ligo para ela. Mas ela me respeita e eu a respeito. Ela me admira e eu a admiro. Não tenho nada pra me queixar da Xuxa”.

Confira: