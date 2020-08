Xuxa Meneghel congratula Junno Andrade por Dia dos Pais e se declara

Xuxa Meneghel namora Junno Andrade desde 2012 e o casal já demonstrou seu romantismo e intimidade das mais variadas formas. A loira aproveitou o Dia dos Pais deste domingo (9) para se declarar ao amado.

O ator e cantor de 56 anos tem uma filha chamada Luana, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior. A apresentadora postou uma foto de Junno com a herdeira em seu perfil do Instagram e a usou com o fim de rasgar elogios ao namorado.

“Ju, ser pai pra mim antes de te conhecer era… Ser o marido da mãe, o progenitor, o homem da casa… Depois que te conheci, descobri que é aquele que chora nos desenhos animados, que faz tudo pra arrancar um sorriso da cria, que trabalha pra realizar os sonhos da sua prole“, começou Xuxa na legenda da publicação feita na rede social.



A eterna Rainha dos Baixinhos continuou explicando como vê a paternidade em Junno: “Pai é moto, pai é Uber especial, é professor, é ouvido (só), é ombro, é um abraço e um sorriso no momento mais difícil… Ser pai é ter orgulho dos primeiros rabiscos sonhando com o diploma tão sonhado, é saber que a felicidade ‘dela’ é o que você mais deseja pra você e pra ela“.

“Ser pai tem outro sentido depois que te conheci. Obrigada por cuidar da Sassa, por amar tanto a Luluka e o Vic, por me ensinar que existem machos que só sabem fazer filhos e que tem filhos que vem ao mundo pra serem pais. Você é um desses. Raros e lindo, te amo. Feliz dias“, finalizou Xuxa Meneghel, ainda falando de sua filha Sasha — do relacionamento com Luciano Szafir — e de Vinícius (32), primogênito do homenageado.



Confira: