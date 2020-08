Xuxa Meneghel manda recado após chilique da Antonia Fontenelle

Xuxa Meneghel se manifestou pela primeira vez após a declaração maldosa feita por Antonia Fontenelle. Nos comentários de uma publicação onde a eterna rainha dos baixinhos declarou apoio a Felipe Neto, vítima de fake news, a atriz se indignou e soltou o verbo.

Na noite da última sexta-feira (31), Xuxa compartilhou uma imagem abraçando uma criança e reagiu ao ataque da youtuber. “‘Eu fico com a pureza das crianças…’. Meu povo, obrigada pelo apoio, mas não responderei nenhuma pessoa que acha que eu devo engolir esquerda, direita, centrão ou gente sem noção”, avisou.

A apresentadora ressaltou o seu trabalho a favor de crianças e de quem ela “achar que deve ser protegido”. “Sigo fazendo meu trabalho de quase 4 décadas na televisão protegendo a minoria e quem eu achar que deve ser protegido, mais uma vez peço a vocês mais amor. E cantem comigo… ‘E a vida é bonita e é bonita’”, finalizou.

No post que causou toda a confusão, Xuxa disse para Neto que estava “de corpo e alma” a favor dele. “Se proteja, mas não se cale”, aconselhou a famosa. A manifestação veio à tona por causa da entrevista que ele concedeu ao Jornal Nacional dias após ter sido alvo de ameaça na porta do condomínio onde mora, no Rio de Janeiro.

“Virem atrás de mim, dentro da minha casa, é um nível de perseguição que eu não imaginei que aconteceria. É o tipo de coisa que você vê em filme, vê em série, mas nunca imagina que realmente aconteça”, desabafou ele ao repórter Hélter Duarte.

Confira: