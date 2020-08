Xuxa posta desabafo e lamenta mortos por Covid-19 no Brasil

Xuxa Meneghel decidiu usar o seu perfil do Instagram, neste domingo (2), para se posicionar sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A apresentadora aproveitou e lamentou a quantidade de mortes.

A famosa postou uma imagem comparando números de mortos em Hiroshima, cidade que foi alvo da bomba nuclear dos Estados Unidos em 1945, com o número de mortos pela covid-19 no Brasil.

Segundo os dados apresentados pela artista, a pandemia já matou mais pessoas no Brasil do que a bomba atômica na cidade japonesa. “Pensei em colocar tantas coisas… Mas, o números falam por mim…”, disse Xuxa Meneghel.

“E se as ruas continuarem cheias como se nada estivesse acontecendo, os números (pessoas) vão continuar aumentando. Vergonha, Brasil mostrando sua verdadeira cara“, acrescentou a loira.

Nos comentários, um seguidor da apresentadora questionou o isolamento social: “Também tem a quantidade de pessoas que estão em depressão por conta do isolamento social e o índice de suicídios por conta disso aumentou…”.

A contratada da Record, então, reagiu: “Uma pena, mas morre sozinho, e as pessoas na rua matam outras!”. Outro internauta escreveu: “É triste Xu! Os shoppings lotados como se nada tivesse acontecendo! Vou trabalhar porque sou obrigada, e fico pasma com tantas crianças e grávidas passeando pelo shopping! Às vezes chego a pensar que a errada sou eu”.