Xuxa recebe elogios de Teresa Cristina, reage e desabafa sobre ataques

Indo na contramão do que é feito por muitas pessoas, Teresa Cristina não criticou Xuxa gratuitamente. Pelo contrário, em uma live realizada, a sambista separou um tempo para elogiar a apresentadora.

“Eu lembro que a minha geração reclamou muito da Xuxa, sabe? E aí eu fico vendo os ídolos dos anos 80 que envelheceram tão mal assim… Eu acho a Xuxa tão lúcida nas coisas que ela fala, sabe?”, disse a artista.

Ao ver a declaração de Teresa, que foi postada no perfil do colunista Leo Dias, a loira reagiu: “Que lindo, né? No momento em que as pessoas acham que é moda me agredir, recebo esse carinho da Teresa”.

Vale lembrar que várias atitudes de Xuxa são criticadas pelas pessoas. A mais recente foi quando ela nunciou o futuro lançamento de um livro infantil com temática LGBTQ+.

A intenção da loira com a futura obra é minimizar o preconceito no meio e, em entrevista ao Extra, explicou a proposta brevemente: “Vou falar de uma criança que quer tanto ser amada que Deus lhe dá duas mães. Acredito que a única linguagem que Deus entende é a do amor“.