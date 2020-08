Xuxa sofre acusação e faz longo desabafo sobre grande fã

Ver essa foto no Instagram

Dona Leda , soube hj que algumas pessoas que NUNCA chamarei de fãs e sim de pessoas desajustadas, mal amadas e invejosas, falaram que eu mandei um recado com cara de “desabafo” pra Sra, que fez com que a Sra se sentisse mal, vamos lá… primeiro a Sra representa o amor mais puro de um fã, por isso a Sra representa os verdadeiros fãs e eu a sigo (somente a senhora) segundo, disse e repito me preocupo MUITO com sua saúde e bem estar, como muitos que me esperam no sol, chuva, noite, em lugares perigosos e peço encarecidamente que não façam essas coisas pois não me sinto bem vendo quem me gosta de vdd passando por momentos ruins, mesmo que seja pra demonstrar o amor por mim, estou agora abrindo esse canal pra agradecer o carinho de tantos fãs que tenho como amigos, seguidores “perseguidores” que me fazem sentir viva e amada e esse canal é muito bem representado pela senhora, por favor se cuide, se alimente bem, durma bem, não fique triste porque algumas pessoas são contra minhas atitudes, me preocupo sim com a Senhora, pois sinto seu amor verdadeiro por mim, que se extende a todos que me amam tb e aqueles que não respeitam esse amor lindo é pq muitas vezes gostariam de estar no seu lugar, e nunca vão estar, pois a senhora é especial pra mim. Continue se cuidando, se a senhora estiver bem eu tb estarei. @ledamariaxuxa