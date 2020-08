Xuxa surpreende e ajuda ONG evangélica com dinheiro de livro LGBTQ infantil

Dias depois de causar polêmica com o anúncio de um livro infantil com temática LGBTQ, Xuxa Meneghel surpreendeu a todos e revelou ao colunista Leo Dias para onde irá a renda adquirida com a obra educativa.

“É um livro que só fala de amor. Toda a verba vai ser revertida para santuários do Brasil que resgatam bichos machucados e para a Aldeia Nissi, da África e evangélica, que cuida de crianças, adolescentes e idosos”, disparou.

“As pessoas estão criticando sem ver isso”, lamentou a loira, cuja filha, Sasha Meneghel, namora o cantor gospel e missionário João Figueiredo. Ambos ajudam a ONG e costumam viajar para fazer missões no continente africano.

O livro de Xuxa contará a história de um anjinho que pede a Deus para vir à Terra, mas faz diversas exigências em relação aos pais. É aí que o Criador avisa que ele poderá ser criado por um homem e uma mulher, por dois homens ou duas mulheres.

Ao final da história, a criança acabará indo para os braços de um casal do mesmo sexo. “Ela vai ter que explicar às pessoas que a única linguagem que Deus entende é a do amor”, revelou Xuxa, referindo-se à criança protagonista do livro.

“Ganhei um adiantamento ontem [quinta (30/7)] e já vou repassar 50% para a Aldeia Nissi e 50% para os santuários do Brasil. Se Deus quiser, vai vender muito e eles vão ganhar muito! Tô feliz com essa possibilidade de ajudar”, adiantou.

“Esse povo quer atrapalhar, mas NÃO VAI!”, completou. O livro contará com o selo da Editora Globo.