Youtuber e ex-Pânico é mais um nome confirmado em A Fazenda 2020; saiba quem

Mais um nome de participante de A Fazenda 2020 foi revelado. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o youtuber Lucas Maciel foi confirmado no elenco do reality.

Para quem não sabe, Lucas, que é ex-integrante do extinto Pânico na Band, é ator e trabalha muito como influenciador digital. No Youtube, o artista tem um canal que faz sucesso.

Vale lembrar que outros três nomes foram revelados nesta quarta-feira (19) pela coluna de Leo Dias, do Metrópoles. O primeiro foi o rapper paulista MC Krawk, que é um nome novo no cenário do meio musical que se dedica. A segunda é Mariana Ferrari, influenciadora digital, que também atua como modelo. O terceiro da lista é Tony Albuquerque, dançarino do balé da cantora Márcia Felipe.

Antes do anúncio do cantor, da influencer e do bailarino, o colunista já havia revelado vários outros nomes. Foram eles: MC Mirella, Jojo Todynho, Carol Narizinho e JP Gadelha, ex-The Circle, MC Biel, Jessica Brankka, Mariano, da dupla com Munhoz, Stefani Bays, Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e Faby Monarca.

A décima segunda temporada do programa, que conta com a apresentação de Marcos Mion, está prevista para estrear no dia 8 de setembro.