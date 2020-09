YouTubers estrangeiros fazem sucesso avaliando artistas nacionais

Os vídeos de “reação”, em que youtubers mostram sua reação a respeito de determinado fato ou performance, estão entre os mais populares do YouTube. Entre eles, há uma categoria em que profissionais de canto reagem e avaliam performances de cantores de todo o mundo. De alguns meses para cá, os cantores brasileiros caíram de vez na graça desses youtubers, que se mostram cada vez mais impressionados com a forma de interpretar canções dos artistas nacionais.

A redescoberta da música brasileira

A música brasileira está entre as mais ouvidas do mundo, e dezenas de artistas nacionais, frequentemente, se apresentam nas maiores cidades dos EUA, Europa e Japão. Obviamente, com o passar do tempo, o público de vários desses artistas consagrados também envelheceu.

Agora, os youtubers estrangeiros estão sendo responsáveis por uma “redescoberta” da música brasileira, trazendo à tona performances de artistas que já faleceram, e também de alguns astros nacionais mais recentes.

Esses desses youtubers é o professor de canto Andy Davis, cujo vídeo de reação e avaliação de Elis Regina cantando “Como Nossos Pais” já rendeu quase 1,3 milhão de visualizações.

Posteriormente, Davis gravou outro vídeo de reação e análise para a mesma música, mas, dessa vez, interpretada por Maria Rita, filha de Elis Regina. O professor ficou igualmente impressionado com o desempenho vocal de nossas artistas.

Outro youtuber que criou uma forte conexão com o Brasil devido às reações que grava para seu canal no YouTube, é o músico italiano Frank Valchiria. Fã do Sepultura desde a década de 1990, ele publicou 24 vídeos de reações com artistas nacionais em apenas uma semana.

Abaixo, Valchiria reage e analisa a performance vocal de Tim Maia durante a interpretação de “Ela Partiu”.

A treinadora vocal escocesa Beth Roars é outra youtuber que mostra uma incrível empolgação ao analisar cantores brasileiros. Para Roars, a língua portuguesa, da forma que é falada no Brasil, é um ponto diferencial em relação a outros idiomas.

Analisando Cássia Eller interpretando “Malandragem”, Roars destaca a importância das feições e pausas vocais para a interpretação artística.