Zac Efron irá estrelar remake de Três Solteirões e um Bebê

O ator Zac Efron foi confirmado como protagonista de Três Solteirões e um Bebê, que dará uma cara nova para a comédia de 1987. O filme será mais uma produção para o Disney+, e o serviço de streaming também definiu o produtor do longa-metragem: Gordon Gray, de Desafio do Destino (2002) e O Fada do Dente (2010).

No clássico dos anos 80, os atores Tom Selleck, Ted Danson e Steven Guttenberg interpretam 3 amigos que moram juntos e precisam se adaptar à paternidade inesperada de um deles. O filme fez um enorme sucesso, sendo o primeiro live-action da Disney a ultrapassar a barreira dos US$ 100 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos.

Steven Guttenberg, Tom Selleck e Ted Danson estrelaram Três Solteirões e um BebêFonte: Disney

O sucesso gerou uma continuação chamada Três Solteirões e uma Pequena Dama (1990), na qual os rapazes precisam enfrentar uma possível separação da menina que eles criaram. Vale lembrar que a comédia é uma adaptação norte-americana do filme francês Três Homens e Um Bebê, de 1985.

O filme irá marcar o retorno de Zac Efron aos produtos Disney: ele foi lançado ao estrelato na trilogia High School Musical, em meados dos anos 2000. O novo Três Solteirões e um Bebê ainda não teve o diretor escalado e nem a data de lançamento definida.