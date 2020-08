Zé Felipe oferece anel da ex para Virgínia e ela reage ao descobrir

Virgínia Fonseca está namorando Zé Felipe há pouco mais de um mês e foi surpreendida com uma proposta inusitada do amado, que ofereceu o anel que era de ninguém menos que sua ex.

Sem citar nomes, em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora digital revelou: “Ele vem me dar anel de mulher que ficou aqui na casa”.

“Está perguntando se eu quero o anel pra mim. Ele não tem vergonha na cara. Sua cara não queima não?”, questionou, em um leve tom de brincadeira misturada com revolta.

Em resposta, o filho do cantor Leonardo limitou-se a dizer: “Mas você tem meu coração”. Nos comentários, os seguidores disseram que, se estivessem no lugar dela, aceitariam.

“Lógico que eu aceitaria”, disse uma. “De ouro? Eu pego e vendo, compro tudo de coxinha”, disparou outra. “Pior que você vê pela cara dele que não foi por maldade”, mais uma.

Vale lembrar que, nesta mesma semana, Virgínia fez uma trollagem e contou para o cantor que estava grávida. “Eu tenho uma surpresa polêmica para você“, iniciou a loira, pedindo para que o namorado adivinhasse o que era.

“É um brinco? Um colar? Não faço nem ideia”, respondeu o filho de Leonardo. Na sequência, Fonseca mostrou um teste de gravidez com o resultado positivo. “Estou grávida“, revelou a youtuber, já pregando a peça.

Chocado com a situação, Felipe abraçou a namorada e afirmou que estava “feliz demais”. Apesar da resposta e da reação do amado, Virgínia disparou: “Mentiroso“.

“Vai ser o primeiro de muitos, né?“, quis saber o cantor, fazendo com que a namorada segurasse o riso. “Agora, tem de ter responsabilidade. Estou assustado“, confessou o jovem. Algum tempo depois, a influencer revelou que tudo não passava de uma pegadinha. “É trolagem”, afirmou Virgínia Fonseca, que arrancou gargalhadas de Zé Felipe.

Confira: