Zé Felipe se pronuncia sobre atitude de Leonardo com sua namorada

O cantor Zé Felipe foi alvo de boatos nesta semana, após uma notícia de que sua namorada, a influenciadora Virgínia Fonseca, teria recebido R$ 500 mil de seu pai, Leonardo, para engravidar dele.

Diante da situação, ele questionou: “Gente eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Minha mãe é formada em jornalismo, se formou há 10 anos, mas hoje em dia para você precisa ser formado ou é só você inventar uma mentira boa que dá ibope que já vale?“.

“O dinheiro ainda não caiu na conta amor“, respondeu Virginia. “Amor, o valor vai ter que baixar, não tá rolando show e dinheiro na conta“, retrucou o cantor. “Eu tô pensando em negociar esses R$ 500 mil, quero mais“, brincou Virgínia.

Em seguida, os dois surgiram brindando na hora do almoço deste sábado (8), com a seguinte legenda: “500 mil na conta e uma gravidez. Contém ironia“.

Vale lembrar que Zé Felipe recebeu uma previsão inesperada por parte de Lene Sensitiva, que, em seu perfil no Instagram, anunciou que ele será pai de um menino e a criança será a reencarnação do tio do artista, Leandro, que formava dupla com Leonardo.

Imediatamente, o comentário começou a repercutir e até mesmo João Guilherme, irmão de Zé Felipe, reagiu, dizendo: “Amém“. Em resposta, uma fã disparou: “Vai ser titio“.

“Pela rapidez do relacionamento dele, até que tá demorando“, comentou outra. “Eu acredito, mas às vezes as pessoas falam coisas óbvias que tem muita probabilidade de acontecer“, discordou mais uma.

