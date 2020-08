Zé Neto e Cristiano choram muito com homenagem e recebem recado de Faustão

A emoção tomou conta do palco do Domingão do Faustão, da Globo, de ontem (23). Zé Neto e Cristiano participaram do tradicional quadro Arquivo Confidencial e não conseguiram segurar a emoção.

Logo no início, os sertanejos falaram sobre os aprendizados na quarentena: “O bolso a gente pensa depois, né? Eu com filha recém-nascida, filho pequeno em casa e minha esposa tem problema de bronquite. A gente ficou preocupado como vai ser, quais vão ser os cuidados”.

Em seguida, muitos amigos da infância e familiares relembraram histórias e mandaram mensagens especiais. No entanto, o momento mais emocionante veio quando Zé Neto ouviu o pai relatar momentos de dificuldade financeira e o início da carreira da dupla.

“Ele tinha 7, 8 anos e já andava comigo para tudo quanto é lado, sempre trabalhou, foi aprendendo a comprar uma leitoa, a cuidar das vaquinhas, levar para pastorear”, contou José Luiz Toscano. “Quando ele decidiu que ia ser cantor, foi muito difícil”, seguiu ele.

“Foi uma das piores fases da minha vida, eu levantava cedo e tinha aquele companheiro em quem eu podia confiar [se referindo ao filho], mas saber que ele estava longe… Mas ao mesmo tempo feliz, correndo atrás do sonho dele”, lembrou José Luiz, muito emocionado.

“Ele sofreu muito, a vida não é assim, pensa que é só chegar lá, conquistar. Não foi fácil. Ele ligou para mim muitas vezes chorando, mas tava escrito né. Só vou pedir uma coisa pra você: não muda nunca, não muda”, completou.

Zé Neto, então, falou sobre a mensagem do pai e se emocionou ao lembrar período em que família chegou perto de passar fome.

“Teve uma fase que estava dando tudo errado para nós em casa, praticamente sem ter o que comer. E ele me disse ‘filho, se dedique em qualquer coisa que você for fazer para nunca precisar passar por isso’“, lembrou o cantor, chorando.

A dupla de Cristiano completou: “Graças a Deus, pai, tenho a felicidade de ter você e minha mãe na minha vida e poder dar um conforto para você”.

Recado do Faustão

Fausto Silva ficou bem tocado com a história de vida dos artistas e mandou um conselho para os sertanejos. “Eu vou falar um negócio aqui que eu nunca falei. Tô acostumado a fazer isso há 30 anos, o Arquivo Confidencial. Raras vezes vi uma história tão consistente de amizade, família, admiração de um pelo outro e de principalmente as lições de vida dos pais. Então, vocês dois têm que ter muito juízo e consciência disso”, discursou ele.

O famoso completou: “Dentro dessa estrutura, é muito fácil de se perder por causa do sucesso, dinheiro, viagem. Eu acho que vocês que têm que pensar muito porque a história de vocês é muito forte, sólida, e não podem jogar tudo isso no lixo por qualquer intriga, vaidade, besteira”.