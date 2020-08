Zeca Camargo estuda novo reality show e atração para Tiago Abravanel

Zeca Camargo não está adaptado totalmente ao funcionamento da Band, e até já enfrentou o primeiro climão nos bastidores da emissora com uma ex-diretora. Águas passadas. No momento, o ex-Globo busca alternativas e novidades para a programação, e Tiago Abravanel está envolvido em alguns projetos.

De acordo com as informações da revista Veja, o ex-apresentador do É De Casa prepara o lançamento de um novo reality show e um programa que será apresentado pelo neto de Silvio Santos. Por causa dos reflexos da pandemia e pelos projetos ainda no papel, não existe data de estreia.

Zeca aceitou o convite da Band disposto ao enorme desafio de repaginar a grade da casa. Entre as missões está o lançamento de um novo programa, que já foi adiado pelo menos duas vezes e que será apresentado por Mariana Godoy.

Ainda de acordo com a reportagem, a direção da emissora tem feito pedidos para que Zeca Camargo use da sua imaginação para criar pautas ligadas ao agronegócio dentro de reportagens consideradas leves. O tema é um dos investimentos da emissora paulista em 2020.

Sobre a briga com a ex-colega de emissora, Camargo confirmou o mal-estar em entrevista recente ao UOL. “Houve um desentendimento sim, editorial. Para o programa ficar bom, tudo mundo tem que estar alinhado. Seguimos agora com uma equipe bastante unida”, alfinetou.