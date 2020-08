ZenFone 6: ASUS abre cadastro para interessados no Beta do Andoid 11

A fabricante ASUS iniciou o processo para implementar o Android 11 no seu principal lançamento do ano passado, o ZenFone 6. A empresa liberou o cadastro de usuários interessados que desejam desde já participar dos testes com a versão Beta do sistema operacional.

Segundo o tutorial criado pelo Zentalk, você precisa ter instalada a build mais recente do Android 10 (17.1810.2008.171) e acessar a seção de Atualização do sistema nas configurações do aparelho. Lá, é possível encontrar a opção para o programa de testes. Entre as regras exigidas, o dispositivo não pode ter sido desbloqueado antes.

Você pode solicitar a participação até 4 de setembro. O resultado da inscrição será divulgado no dia 9 de setembro de 2020 e você receberá um e-mail caso tenha sido selecionado, mas a informação também será exibida no mesmo local do cadastro. Por enquanto, não há uma data oficial para a apresentação da versão estável do sistema pela Google.

O exato local de cadastro para participar dos testes.Fonte: Zentalk

O ZenFone 6 é vendido no Brasil desde outubro do ano passado e tem na câmera com flip a sua principal característica. A ASUS também já está pensando na próxima geração: o ZenFone 7 será apresentado em 26 de agosto — confira aqui o que já sabemos sobre o aparelho até o momento.